230 tractoren en auto's herdenken overleden landbouwerszoon uit Reninge

De tractoren verzamelden eerst aan een landbouwbedrijf in Vleteren. Een deel ervan vormde een ster. Daarna reden ze onder meer langs het huis van Bert en langs de plek waar hij is omgekomen. Berts vriendin reed mee in zijn favoriete tractor: "Bert was zot van zijn oude Fendt, die zo klassiek mogelijk moest blijven. Ik denk dat hij deze optocht machtig chic zou gevonden hebben en er graag zou bijgeweest zijn. Ik probeer er niet te veel aan te denken dat hij er niet meer is, anders zou ik het heel moeilijk hebben. Gelukkig kunnen we terugvallen op deze hechte vriendenkring om verder te gaan met ons leven.”