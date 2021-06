Tweede editie van Night of the Proms: Summer Edition in Koksijde met de Gibson Brothers

Night of the Proms 'Summer Edition' wordt het eerste optreden van de Gibson Brothers na corona. Ze hebben geen moment getwijfeld om terug in België op te treden. Dat vertelt Chris Gibson: "Over zo'n fantastische kans moesten we niet lang nadenken. België is voor ons heel belangrijk, want 40 jaar geleden is onze carrière hier begonnen. Na alles wat er gebeurd is in het afgelopen jaar is het voor ons een gigantische eer om terug te beginnen in België, waar we zo'n trouw publiek hebben".

Ook op de 'Summer Edition' zullen de artiesten begeleid worden door een groot orkest. "Met zo'n fantastisch orkest zal ons optreden van een hoger niveau zijn en een heel andere dimensie krijgen dan het publiek normaal van ons gewoon is. Omdat we het podium delen met meerdere artiesten, zullen we geen normale show spelen. Maar we zullen toch enkele van onze meest bekende liedjes spelen, want salsa en disco blijven belangrijk. De show wordt een echt spektakel, dus het publiek zal zeker tevreden zijn", vertelt Chris Gibson.