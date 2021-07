3 illegalen in het zwart aan het werk in handcarwashes in Alken en Borgloon

“We willen dat de arbeiders in veilige en kwaliteitsvolle omstandigheden kunnen werken. Daarom zijn we de toestand ter plaatse gaan bekijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake arbeidsvoorwaarden en ruimtelijke ordening worden nageleefd – in het bijzonder in deze coronatijden”, zo licht burgemeester Marc Penxten (N-VA) van Alken toe.