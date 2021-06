74 meter lange brug over kanaal Brussel-Charleroi geplaatst

Spectaculaire werken afgelopen weekend aan het kanaal Brussel-Charleroi, in Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw. Na maanden van voorbereidende werken werd de boogbrug dit weekend naar haar definitieve locatie gevaren en daar op haar plaats gelegd. Niet simpel, want het immense bouwwerk van 74 meter lang, lag parallel met de waterweg op de oever. Daar werd ze eerst 90° gedraaid en naar de andere oever gevaren. Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg: "Een invaaroperatie is altijd een technisch hoogstandje. En dat was hier niet anders. Met de nodige precisie werd de boogbrug op haar definitieve plaats gelegd. Je kan je voorstellen dat dat met een bruglengte van 74 meter en een breedte van ruim 17 meter helemaal geen evidentie was. Nu de brug op z’n plaats ligt, is een belangrijke mijlpaal bereikt.”