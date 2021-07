Hoe de ontploffing van een atoombom exact 75 jaar geleden de naam Bikini onsterfelijk maakte

In juli 1946 ontploften nabij het atol Bikini in de Stille Oceaan twee atoombommen. Het waren de eerste atoomexplosies sinds augustus 1945, toen op het einde van de Tweede Wereldoorlog de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki door atoombommen waren verwoest. Nog iets eerder, op 16 juli 1945, had de allereerste atoomexplosie in een woestijn van New Mexico plaatsgevonden. Ook dat was een proefexplosie geweest, maar in het grootste geheim, even geheim als het bestaan van de atoombom zelf.

De proeven van Bikini, een jaar later, waren de eerste die in het openbaar gebeurden en op voorhand werden aangekondigd. De pers werd zelfs massaal uitgenodigd.