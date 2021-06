Aalst reageert op vraag van bezorgde ouders en gaat boetes verhogen voor zware vrachtwagens in centrum 

Er bestond al een tonnageverbod voor zwaar vrachtvervoer na een dodelijk ongeval met een schooljongen van 2 jaar geleden. Door hogere boetes in te voeren, hoopt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) dat vrachtwagenchauffeurs het verbod nu minder gaan negeren. "We trekken de boetes op van 59 euro naar 174 euro. De bedoeling is om te straffen waar nodig."

Midden augustus start ook het Aalsterse circulatieplan, wat deel uitmaakt van het verkeersveiligheidsplan. "We weten dat dit een gevoelig punt is. Daarom wouden we het zeker verwerken in dat plan. Voor mensen die meermaals in de fout gaan, zal het trouwens ook mogelijk zijn dat het rijbewijs wordt ingetrokken."