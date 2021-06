België-Portugal op één na best bekeken wedstrijd

Op het piekmoment keken er zelfs 2.584.361 Vlamingen. Dat is bijna de helft van de Vlaamse bevolking van vier jaar en ouder. Om het even in perspectief te zetten: er keken gisteren meer Vlamingen naar de Rode Duivels dan naar de "FC De Kampioenen kerstspecial", het best bekeken programma van 2020.