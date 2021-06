Bloed op trui en mes van verdachte blijkt van moeder te zijn die in Evere werd doodgestoken

Eind mei werd de 36-jarige Mounia Ouyahia op straat neergestoken toen ze met haar baby van amper twee maanden oud aan het wandelen was in Evere. De vrouw was op weg naar huis, na een bezoek aan haar broer.

Ze werd verschillende keren gestoken met een mes en overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Kort nadien kon de politie een verdachte oppakken. Het ging om een 21-jarige man met mentale problemen, die op straat rondliep met een bebloede schaar. De man gaf een verwarde indruk, maar volgens zijn advocaat had hij niets met de zaak te maken.

Het gerecht liet onder andere het bloed op de schaar onderzoeken, dat niet van het slachtoffer bleek te zijn. “Hij had zichzelf verwond, het ging om zijn eigen bloed”, verklaarde zijn advocaat Eddy Kiaku. De man werd enkele dagen later vrijgelaten, nadat er een nieuwe verdachte was opgepakt en door de Brusselse onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel was geplaatst.