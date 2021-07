Brasschaats festival The Day Before Tomorrow profiteert van afgelasting Tomorrowland: "De knaldrang bij jongeren is groot"

"Onder impuls van de toenmalige schepen van cultuur richtte ik het festival op in 2013. We vonden het spijtig dat Tomorrowland zo duur was en altijd zo snel uitverkocht raakte. We wilden daarom iets organiseren voor de jongeren in Brasschaat", legt Reijntjens uit. "Die eerste editie was meteen een succes met 3.000 bezoekers. De laatste editie in 2019 kon 10.000 bezoekers lokken."