Comité P niet mals na zaak-Chovanec: "Er was een groot probleem met leidinggeven en totaal geen integriteitsbeleid"

De dood van de Slowaakse man Jozef Chovanec op de luchthaven van Charleroi heeft duidelijk gemaakt dat het in het verleden op bepaalde plekken goed fout zat bij de luchthaven politie. Chovanec werd in bedwang gehouden in een cel door enkele agenten en stierf enkele dagen later.

Er rezen onder meer vragen over het politieoptreden zelf én hoe het kwam dat niemand bij de politietop op de hoogte leek te zijn van de ernst van de feiten. Eerder had het Comité P al in een eerste onderzoeksrapport vastgesteld dat de nodige alarmbellen niet waren afgegaan, waardoor de informatie niet bij de juiste personen is geraakt.