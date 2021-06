Coronablog: nieuwe testcentra op luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge

Na enkele weken waarin de Vlaamse vaccinatiecentra wekelijks meer dan 600.000 dosissen van een coronavaccin toedienden, zullen dat er deze week minder zijn, goed 420.000 dosissen. Bovendien wordt deze week ook de laatste week waarin de klemtoon ligt op eerste dosissen. Vanaf volgende week worden vooral tweede dosissen gezet.

In Vlaanderen hebben intussen 79 procent van de volwassenen zeker een eerste prik gekregen, 42 procent is volledig gevaccineerd. Stilaan komen we in de staart van de campagne.

In Brussel loopt de vaccinatiecampagne iets achter op die in de andere regio's. 54 procent van de volwassenen kreeg er een eerste dosis, 33 procent is al volledig gevaccineerd. Om die percentages wat op te krikken, zullen Brusselaars vanaf 16 vanaf donderdag zonder afspraak terechtkunnen in de tien Brusselse centra. Een afspraak maken geniet wel nog altijd de voorkeur.