Deel van voormalige Fordterreinen wordt site voor logistieke bedrijven

Het terrein Logistic Valley Flanders is in 3 grote delen opgedeeld, voor de logistieke bedrijven H.Essers, Genk Green Logistics en Port of Limburg. "De ligging aan het Albertkanaal maakt het mogelijk om duurzamer te werk te gaan", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "Want we willen meer vrachtwagens van de weg. Het Albertkanaal is momenteel al de drukste waterweg maar er is nog ruimte voor meer schepen. 13 procent van alle goederen in Vlaanderen wordt momenteel vervoerd via het water, maar we willen dat optrekken naar 20 procent. "