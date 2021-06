Groeiende bezorgdheid over oprukkende delta-variant: wat weten we intussen? 5 vragen en antwoorden

Volgens het wetenschappelijke tijdschrift Nature is een derde prik of vaccinbooster op korte termijn niet nodig voor mensen die gevaccineerd werden met Pfizer en Moderna. “Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat ook het AstraZeneca-vaccin een zeer hoge beschermingsgraad tegen sterfte heeft. De tijd zal uitwijzen of het virus onze immuniteit te slim af is en we een extra prik nodig hebben."

"Ik acht het goed mogelijk dat we evolueren naar een scenario vergelijkbaar met de griep, waarbij alleen de kwetsbare mensen in onze samenleving een boost nodig hebben. Feit is dat we dit op de voet volgen en zorgen dat alles klaar ligt voor het geval dat”, verzekert Van Gucht. Of het om dezelfde vaccins als vandaag gaat, of dat ze aangepast worden aan één of meerdere varianten (een zogenaamd multivalent vaccin, nvdr), wordt nog onderzocht. “De grote farmaspelers zijn alleszins al een tijdje bezig met het ontwikkelen van varianten op het oorspronkelijke vaccin.”