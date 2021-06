Nummer 2 bij federale politie André Desenfants krijgt 2 maanden lager loon als tuchtstraf na zaak Chovanec

De man zal de komende 2 maanden nu, als eindverantwoordelijke voor de luchtvaartpolitie, 10 procent van zijn brutoloon moeten afgeven. Een inhouding van wedde is een zware tuchtstraf, als is het wel de laagst mogelijke in die categorie. Er is wel nog beroep mogelijk tegen de straf. Of er ook al tuchtstraffen zijn uitgesproken in de andere 2 tuchtprocedures die minister van Binnenlandse Zaken Verlinden had opgestart, is niet duidelijk.