Dodelijk slachtoffer bij woningbrand in Wuustwezel

In het bedrijf zelf is enkel wat rookschade. De woning is vernield. Op het dak van het gebouw liggen asbesthoudende golfplaten. Eén paneel raakte beschadigd. De verontreiniging is verwaarloosbaar en heeft geen gevolgen voor de omgeving. Eén brandweerman kreeg last van de warmte en werd verzorgd in de ziekenwagen. Het labo komt ter plaatse om de omstandigheden van de brand te onderzoeken.