Gevangenispersoneel Brugge staakt 48 uur: "Tweede coronavaccin van gedetineerden een week uitgesteld"

Het personeel van de gevangenis in Brugge heeft het werk neer gelegd. Ze staken 48 uur lang, omdat ze niet tevreden zijn met de verlofregeling en het structurele personeelstekort in de gevangenis. Volgens de vakbond zorgt het tekort aan werknemers voor een hogere werkdruk en onveiligheid in de gevangenis. Er was eerder al overleg met gevangenisdirectie, maar zonder resultaat. Eddy De Smedt van de vakbond VSOA zit op dit moment in onderhandeling met de directie over een akkoord.

Door die 48 urenstaking wordt nu het tweede coronavaccin voor de gevangenen uitgesteld. De vaccinaties van de gedetineerden gingen normaal vandaag en morgen doorgaan. Maar door de staking van het gevangenispersoneel zullen die dus een week vertraging oplopen.

Maar die uitgestelde coronavaccins vormen volgens De Smedt van de vakbond VSOA geen groot probleem. "In de buitenwereld gebeurt het regelmatig dat er vaccinaties worden uitgesteld door bijvoorbeeld problemen met de leveringen. Het is nu aan de directie om samen met de medische dienst te beslissen wanneer zij verder kunnen gaan met de vaccinaties." De staking in Brugge loopt nog tot dinsdagavond.