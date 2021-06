Dua Lipa zingt extra concert in het Sportpaleis, maar stelt tour uit naar volgend jaar

Dua Lipa werd in ons land vijf jaar geleden vooral bekend met het nummer "Be the one". Haar andere grote hits van de voorbije jaren waren "New rules", "One kiss" en "Don't start now". Onlangs vertelde ze nog openhartig over haar schooltijd en nieuwe hit bij Marathonradio op MNM.

Bekijk hieronder het openhartige interview met Dua Lipa en Dorianne: