Blikseminslag en bakken regen op EK-dorp Tervuren

"Vanaf zondag waren ook meer supporters toegelaten en dan was het uitvallen van het scherm natuurlijk dubbel zuur", zegt Kilian Heirland nog. "We zijn daarin altijd heel voorzichtig geweest. We hebben rustig opgebouwd, eerst 200 à 240 mensen en dan kwam de beslissing dat er acht mensen rond een tafel toegelaten werden. We hebben onze leverancier van meubilair gebeld om nog wat extra tafels te leveren zodat we konden uitbreiden naar 400 mensen. Dus is het heel zuur dat alles in het water is gevallen. We kijken nu natuurlijk uit naar de kwartfinale vrijdag tegen Italië", besluit Kilian Heirland.