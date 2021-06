Ethiopische regering kondigt eenzijdig staakt-het-vuren af in Tigray: zware klap voor premier Abiy Ahmed

Bijna acht maanden na de start van het bloedige conflict tussen het leger van de federale Ethiopische regering enerzijds en de lokale milities in Tigray anderzijds is er nu dus een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd door de regering van premier Abiy Ahmed. Commentaar van de Tigray-opstandelingen is er nog niet.

De interim-regering en de Ethiopische troepen in Tigray hebben de regionale hoofdstad Mekele verlaten. Daarbij hebben ze de kantoren van de Verenigde Naties ontmanteld, er is ook sprake van plunderingen. De stad is nu terug in handen van de voormalige machthebbers.