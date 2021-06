Experts waarschuwen: "Kinderen hebben onvoldoende leren zwemmen, ouders moeten waakzaam zijn"

De deuren van heel veel zwembaden bleven tijdens de coronacrisis gesloten en zwemlessen konden daardoor niet doorgaan. Met de zomervakantie voor de deur en mogelijke vakanties of gezinsuitstappen naar zee in het verschiet, trekken experts aan de alarmbel.

Ouders zijn best extra waakzaam, klinkt het, want veel jonge kinderen hebben nauwelijks kunnen zwemmen en kunnen leren zwemmen. De zwemlessen via school bijvoorbeeld werden volledig stopgezet en dat heeft gevolgen. "Want zwemmen is een ingewikkelde motorische vaardigheid die je niet zo maar onder de knie krijgt", zegt Filip Roelandt, zwemexpert aan de universiteit van Gent.

"Zwemmen oefenen vraagt automatisatie, het blijven herhalen van de technieken, en dat duurt wel enige tijd. Dat oefenen is door de sluiting van de zwembaden niet kunnen gebeuren. Kinderen hebben daardoor minder vaardigheden. Als ze in het water zijn en aan hun lot overgelaten worden, kan het dus erg fout aflopen."

An Rydant, van de Vlaamse Zwemfederatie, sluit zich daarbij aan. "Ouders zijn zich misschien wel bewust van het feit dat hun kinderen de afgelopen maanden niet hebben gezwommen of hebben leren zwemmen, maar ze zijn zich misschien minder bewust van het feit dat verdrinken heel snel kan gebeuren. Op tien seconden kan het al te laat zijn. Je kind hou je daarom best altijd in het oog als het in het water gaat."