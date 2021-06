Geen appartementsgebouw in overstromingsgebied Merchtem

Een week geleden stond de tuin van Henk Willockx nog helemaal onder water. Zijn elf kippen verdronken, schildpadden waren verdwenen en zijn vissen zwommen in de tuin. Henk woont aan de Reedijk, één van de laagst gelegen gebieden van Merchtem, dat meteen onderstroomt als er regen valt. En nét daar had een projectontwikkelaar een bouwaanvraag ingediend voor een appartementsblok met 29 woningen. Op de hoek van de Reedijk en Wolversesteenweg om precies te zijn.

Maar het gemeentebestuur heeft die aanvraag nu afgekeurd. “Het appartementencomplex dat de NV Elpers er wilde bouwen, was te hoog en te groot in volume”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&V Plus) uit. “Er waren meer bouwlagen voorzien dan toegelaten in Merchtem-centrum. Maar de belangrijkste reden is dat het de watertoets niet doorstaat. Het project ligt in overstromingsgebied.”