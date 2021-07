Gemeente Sint-Gillis-Waas zet waarschuwingsborden voor agressieve buizerd(s)

In de periode van april tot in de zomermaanden is het broedseizoen voor de buizerds. De vogels maken dan nesten om hun eieren in te leggen. Ze verdedigen die ten volle en soms uit zich dat ook in het extreem beschermen van de nesten. Mensen die dan toevallig in de buurt van een nest passeren, worden soms aangevallen. In Sint-Gillis-Waas zijn ondertussen al een aantal joggers aangevallen door zo'n agressieve buizerd.