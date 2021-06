Gemeenteraden Bilzen en Hoeselt keuren fusie goed: "Samenvoeging van 2 homogene gemeenschappen"

In Hoeselt werd de principiële beslissing al na een half uurtje unaniem goedgekeurd. In Bilzen hadden de raadsleden een uurtje nodig om tot een unanieme goedkeuring te komen. Voor eind 2023 moet er nog een definitieve goedkeuring volgen, die zal dan worden voorgelegd aan de Vlaamse regering. "Het gaat om een samenvoeging van twee homogene gemeenschappen, maar ook van 23 dorpen of deelgemeenten", vertelt burgemeester Johan Sauwens (CD&V) van Bilzen.