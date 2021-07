RITCS-studenten regisseren eerste Live Cinema Voorstelling in C-Mine: "Film die door acteurs voor je ogen wordt gemaakt"

Het stuk gaat over een man van 75 die sterft en in de hemel terecht komt, en bundelt thema’s zoals liefde, vriendschap en ontroering in 30 verschillende theaterscènes die ook te zien zijn op het scherm. “Ik studeer af als audiovisuele maker en de lange coronaperiode heeft mijn creativiteit geprikkeld. Mijn studiegenoot Liam en ik wilden ons wagen aan een concept dat nog niet zoveel navolging kreeg in ons land. We besloten onze twee passies, theater en film, te combineren in een uniek concept.”

(Lees verder onder de foto)