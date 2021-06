7 doden en 454 gewonden bij wegenwerken: laat je niet afleiden door je smartphone en neem wat gas terug

In 2019 vielen bij wegenwerken in Vlaanderen 7 doden en gebeurden er 454 ongevallen met gewonden, een hoge tol. We zijn soms te nonchalant wanneer we een werfzone naderen, we zitten op onze smartphone te tokkelen, en we rijden vaak te snel. Ook in de werfzone zelf, en dat is gevaarlijk voor de mensen die aan de weg aan het werken zijn. Deze week start een nieuwe campagne om ons een beetje bij de les te houden.