Academy achter de Grammy's krijgt 2.710 nieuwe leden van "heel diverse achtergrond" 

De organisatoren van de Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen, hebben 2.710 nieuwe leden uitgenodigd voor hun Recording Academy. De leden van de Recording Academy bepalen wie er met de Grammy's aan de haal gaat. De Academy ligt al jaren onder vuur, omdat ze te weinig diverse leden heeft, zoals vrouwen of niet-witte mensen. Bij de 2.710 nieuwe leden is nu 48 procent vrouw en 23 procent zwart of Afro-Amerikaans, 13 procent van Spaanse afkomst of Latino en 4 procent Aziatisch of van de Pacifische Eilanden.