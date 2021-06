Grote brand nabij Londens metrostation Elephant and Castle, treinverkeer is er onderbroken

Op sociale media zijn beelden te zien van een grote rookkolom en vlammen in de buurt van het metrostation Elephant and Castle in het zuiden van Londen. Op een van die beelden is een explosie te zien. Een aantal winkels in het station zouden uitgebrand zijn en volgens de brandweer staan er ook vier auto's in de omgeving in brand.

De brandweer is massaal ter plaatse en het station en de omgeving zijn ontruimd. Het metroverkeer op de lijn is ook onderbroken. Volgens de laatste mededeling van de Londense brandweer zou het vuur onder controle zijn. Er wordt niet meteen gedacht aan een terreurdaad. Mogelijk zou het vuur ontstaan zijn in enkele garages vlakbij.