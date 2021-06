Indonesische ziekenhuizen liggen bijna vol door nieuwe golf van coronabesmettingen

In de hoofdstad Jakarta en omliggende agglomeratie -met 30 miljoen inwoners- liggen de ziekenhuizen en de afdelingen intensieve zorg zo goed als overal vol en worden nieuwe patiënten weggestuurd. Dat is ook het geval elders in het erg dicht bevolkte westen en centrum van het hoofdeiland Java, waar de meeste Indonesiërs wonen. Net zoals eerder in Brazilië worden daar massagraven gemaakt door bulldozers en kranen. In de buurt van Jakarta zijn nu ook noodziekenhuizen in tenten ondergebracht. (Lees verder onder de foto).