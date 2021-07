Jean-Marie Pfaff: "Thibaut Courtois is de beste keeper van de wereld"

Jean-Marie Pfaff is optimistisch over de rest van ons toernooi. "Als de Rode Duivels gespaard blijven van kwetsuren en in de finale geraken, worden we kampioen. Maar eerst is er de match tegen Italië vrijdag in München. Ik voorspel een tactisch gesloten begin en wie de eerste goal maakt zal de beste papieren hebben."

Als doelman beleefde Pfaff glorietijden bij Bayern München. "Of ik daarom in het stadion ga kijken? Als ze me uitnodigen wel, anders blijf ik thuis. Vorige keer op het WK in Rusland ben ik twee keer gevraagd door de FIFA. Dat was plezant." Over mogelijke PCR-testen voor een plotse reis naar Duitsland maakt Pfaff zich ook geen zorgen. "Ik heb al een tijdje mijn twee spuiten van Pfizer", zegt El Sympatico op Radio 2 Antwerpen.