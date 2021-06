Leerling ontdekt kijkgat in kleedkamer van Leuvense school: voyeurisme of "vergeten" controlemiddel?

Het was schrikken voor de 18-jarige Gloria van Mechelen uit Bertem toen ze op haar school, het Redingenhof in Leuven, een doorkijkgat ontdekte die vanuit een aparte kamer zicht geeft op de kleedkamer van de meisjes. "Voor een sporttest moest ik me omkleden", vertelt Gloria aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Omdat de kleedkamers bezet waren, moest ik me omkleden in een bergruimte die grenst aan een kleedkamer. In die bergruimte was er een volledige muur waar posters en affiches hingen, maar uit één poster was een stuk gescheurd. Toen ik er door keek, keek ik recht in de kleedkamer waar de meisjes zich meestal omkleden."

Beluister hier het gesprek met Gloria op Radio 2: