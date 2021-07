Kortrijk pakt uit met uniek cultuurabonnement: "Voor 15 euro per maand kan je onbeperkt naar bijna al onze voorstellingen en films"

Als het CUBO-model aanslaat, dan is dat een goede zaak voor Kortrijk. Het is de derde keer kort na mekaar dat de stad positief in het nieuws komt op cultureel vlak. De triënnale Paradise, Feest van het Boek en nu CUBO dat sowieso uniek is in Vlaanderen. “Maar als het een succes wordt en navolging krijgt in het cultuurwereldje, dan is dat een belangrijke stap in het traject dat we doorlopen om de titel binnen te halen van Culturele Hoofdstad van Europa in 2030”, zegt schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA). Meer info op de websites van Schouwburg Kortrijk en kunstencentrum BUDA.