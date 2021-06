Kunstenaar Jan Fabre voor de rechter voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

De bom barstte in september 2018: een twintigtal dansers van Fabres gezelschap Troubleyn publiceerde toen een open brief in de krant. Ze klaagden over grensoverschrijdend gedrag van Fabre. Daarop begon onder andere een gerechtelijk onderzoek dat nu klaar is. En volgens de arbeidsauditeur - de aanklager voor zaken die zich op de werkvloer afspelen - zijn er voldoende aanwijzingen om een proces tegen Fabre te houden.