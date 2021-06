Met welke coronamaatregelen moet je rekening houden aan zee deze zomer?

Te druk kan voor sommige mensen niet alleen onaangenaam zijn, in coronatijden is het ook onveilig. Daarom werkt de kust ook dit jaar met een druktebarometer. Daarop kan je zien of het aan zee "rustig" is, dan wel "gezellig", "druk" of "zeer druk". Een (licht)groene kleur toont aan dat je daar zeker een gezonde afstand kan bewaren.