Kustredders waarschuwen dat veel kinderen onvoldoende kunnen zwemmen: "De zee is geen zwembad"

Omdat kinderen over het algemeen minder goed kunnen zwemmen, vraagt de kustreddingsdienst deze zomer extra aandacht van redders en omstaanders voor kinderen in zee. "Zelfs voor kinderen die kunnen zwemmen, kan het gevaarlijk zijn. Zwemmen in de zee is door de stromingen veel moeilijker dan zwemmen in een zwembad. We raden de ouders aan wanneer zij met hun kind naar zee gaan om ook mee het water in te gaan", vertelt Beun van de kustreddingsdienst.

In elke kustgemeente is er er nu al 1 reddingspost open. Vanaf donderdag gaan alle reddingsposten open.