Leven in de wolken op Venus is dan toch niet mogelijk

"Het is jammer want ik ben erg geïnteresseerd in het zoeken naar leven op andere werelden en ik zou erg graag denken dat Venus bewoonbaar is", zei McKay op de persconferentie.



De onderzoekers achter de studie van september vorig jaar, die wees op mogelijk leven in de wolken op Venus, baseerden zich op de aanwezigheid van het giftige gas fosfine in de atmosfeer. Op aarde wordt dat geassocieerd met microbieel leven en de onderzoekers argumenteerden dat de fosfine-niveaus op Venus te hoog waren om een geologische oorsprong te kunnen hebben.

"We proberen Venus niet naar voren te schuiven als een wereld die beslist bewoonbaar is. Tot hier toe zeggen al de conventionele interpretaties dat Venus onbewoonbaar is", zei Sara Seager, een astrofysicus aan het Massachusetts Institute of Technologie en een lid van het 'september-team'. "Maar we zijn enorm enthousiast om de onderste steen boven te halen, voor het geval dat er leven is op Venus."

Er blijft altijd de mogelijkheid dat leven in de wolken op Venus - als het bestaat - compleet verschillend zou kunnen zijn van alle leven op aarde en aangepast zou zijn aan de extreem hete en moeilijke omstandigheden op de broeikasplaneet, zo zeggen wetenschappers.

"Als er leven is in de wolken van Venus, dan moet dat 'leven zoals we het niet kennen' zijn", zei astrobioloog Janusz Petkowski, een collega van Saeger bij MIT. "De vraag is hoe verschillend kan dat leven wel zijn?"

