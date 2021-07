Man komt om het leven bij verkeersongeval op de E17 in Beervelde

De exacte omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. Het incident gebeurde op de E17 in de richting van Gent ter hoogte van Beervelde. Om een nog onbekende reden week de automobilist af van de rijbaan, waarna hij inreed op een vrachtwagen die op de pechstrook geparkeerd stond. Hulp kon niet meer baten: hij overleed ter plaatse.



De identiteit van het slachtoffer is voorlopig nog onbekend. Wel is geweten dat het om een man gaat die met personenwagen met een Franse nummerplaat reed. Ter hoogte van het ongeval is de rechterrijstrook momenteel versperd. Hierdoor is er file in de richting van Gent vanaf Lokeren. Wie van Hasselt naar Gent moet, rijdt best om langs Brussel.