Man naar cel na 7e keer betrapt zonder rijbewijs in Ruisbroek

Een man die in Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw voor de zevende keer betrapt werd op rijden zonder rijbewijs, is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Dat heeft de politierechtbank van Halle beslist. Sinds 2015 is zijn rijbewijs vervallen. Toch houdt het hem niet tegen om weer in de auto te kruipen. Al blijft de man ontkennen dat hij achter het stuur zat.