Meer openbare wc’s nodig in Brussel: “Amper één per 11.000 inwoners”

In zo’n toiletplan zouden niet alleen meer openbare wc’s moeten komen, maar ze zouden ook een stuk netter moeten zijn. Een groot probleem vandaag. Mogelijke oplossingen zijn, makkelijk te onderhouden droge toiletten, of zelfreinigende wc’s. Ook moeten de toiletten langer open zijn. Nu is maar 40% 24 uur per dag toegankelijk. Heel wat werk op de plank wat de publieke wc’s betreft in Brussel. En dat zal waarschijnlijk niet snel veranderen. Omdat zoveel spelers betrokken zijn bij de organisatie van meer gratis toiletten. Voor wc’s in parken is Leefmilieu Brussel verantwoordelijk, in stations is dat weer de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB of NMBS. Daarom de dringende boodschap om de koppen bij elkaar te steken, klinkt het bij de Straatverplegers.