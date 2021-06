Meer kinderen en jongeren in de pleegzorg ondanks corona, vooral stijging bij weekendpleegzorg

"Het mooie is dat we vooral daar een groei zien, bijvoorbeeld bij weekendpleegzorg", aldus Verhegge. "Ouders worden dan tijdelijk ontlast door kinderen 1 of 2 keer per maand een weekend in een pleeggezin te laten verblijven. Daarnaast kunnen de kinderen zo veel mogelijk thuisblijven."



Het aantal kinderen en jongeren dat in 2020 beroep deed op ondersteundende pleegzorg steeg namelijk van 1.170 kinderen en jongeren in 2019 naar 1.354 in 2020, of een stijging van 16 procent. Het totaal aantal pleegjongeren steeg vorig jaar van 8.863 naar 9.424, een stijging met 6 procent.