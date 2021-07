Mexican wave door Antwerpen om zomervakantie af te trappen

Ook de stedelijke scholen De Leerexpert en Sportomundo op Luchtbal in Antwerpen deden mee aan de Mexican Wave. Klokslag 11 uur gingen honderden leerlingen door de knieën en daarna zongen ze een rap over respect. "We hebben er een heel jaar op geoefend, samen met de juf" zei een van de leerlingen. Juf Silke van De Leerexpert vond het belangrijk om het schooljaar op een bijzondere manier af te sluiten: "Het is een heel bewogen schooljaar geweest. We hebben door corona alles in onze eigen klasbubbels moeten doen en daarom is het des te fijner om met de hele school samen te komen, het groepsgevoel op te roepen en samen een rap te zingen. Er waren weinig uitstappen dit jaar, we hopen dat we volgend jaar weer meer buiten kunnen komen". Ook de kinderen reageerden: "Zonder corona waren er meer schooluitstappen en meer (sport)activiteiten geweest."