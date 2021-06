Nieuw COVID-testcentrum in luchthaven Oostende: "Niet alleen voor vliegtuigpassagiers"

De coronatesten worden afgenomen met een klassieke PCR-test, waarbij een wisser diep in de neus wordt gestoken. Na maximaal 24 uur is het resultaat gekend. In de toekomst zullen er eventueel ook sneltesten aangeboden worden. "We zullen kijken of er vraag is naar sneltesten en of dit ook praktisch allemaal haalbaar is voor de organisatie", besluit Vanpraet van de luchthaven van Oostende.

Het testcentrum is open van 8 tot 18 uur. Wie nog niet gevaccineerd is, kan vanaf vandaag 2 gratis PCR-testen aanvragen via de website www.mijngezondheid.be.