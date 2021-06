"Extra ondersteuning voor leerlingen met speciale zorgnoden": vaarwel M-decreet, welkom "Leersteundecreet"

Het M-decreet werd op 1 september 2015 ingevoerd met als doel voor meer "inclusie" te zorgen in het onderwijs. Ouders van leerlingen met een beperking waren voortaan niet meer verplicht om standaard aan te kloppen in het buitengewoon onderwijs, maar konden in overleg met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kijken of zij ook in een gewone school terecht zouden kunnen.