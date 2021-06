Regering wil ook communicatiediensten als WhatsApp verplichten om gegevens te bewaren

Al die gegevens zullen volgens de nieuwe wet in bepaalde gevallen dus moeten worden bewaard. Het gaat dan vooral om gevallen waarbij de openbare of nationale veiligheid wordt bedreigd. Zo mogen gegevens bewaard worden van personen die zo'n bedreiging kunnen vormen - en zo geïdentificeerd zijn. Maar het ontwerp gaat ook ruimer, en bepaalt bijvoorbeeld dat gegevens kunnen worden bewaard op plekken waar veel zware criminaliteit is. Dat zijn plekken waar gemiddeld 3 ernstige feiten per 1000 inwoners worden gepleegd over een periode van 3 jaar, staat te lezen in de wet. Het mag ook op plekken die regelmatig door een zeer groot aantal personen worden gezocht of zogenoemde strategische plekken zijn, zoals luchthavens of stations. Daarnaast zullen alsnog de gegevens van alle Belgen worden bijgehouden, als het terreurniveau in ons land op 3 of 4 staat. "Om het hoofd te kunnen bieden aan de dreiging die reëel en actueel blijft', redeneert het ontwerp.