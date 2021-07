3 nieuwe bizons geboren in 1 maand tijd in Bellewaerde Park: "Geen idee hoeveel namen we nog kunnen verzinnen met IP"

Dit weekend beviel mama Estepa, na een draagtijd van ongeveer 9 maanden, van het laatste vrouwelijke kalfje in Bellewaerde Park. De bevalling verliep normaal en mama Estepa verzorgde het jong onmiddellijk. De kleine bizon kreeg de naam Iphara. In de afgelopen maand zijn er in totaal 3 Europese bizons geboren in Bellewaerde Park: 1 mannelijk en 2 vrouwelijke kalfjes. De bezoekers van het Bellewaerde Park kunnen de pasgeboren kalfjes nu al zien in hun verblijf.

Omdat de bizon een bedreigde diersoort is, helpt Bellewaerde mee aan een kweekprogramma. Daar werd volgens Filip van Dorpe, woordvoerder van Bellewaerde, beslist dat de naam van alle Europese bizons die in Bellewaerde geboren worden, moet beginnen met "IP". "Het is een leuke en originele manier om te tonen dat de dieren van Ieper zijn. Maar het zal moeilijk worden om nog namen te vinden die beginnen met "IP". Ik weet niet hoe lang we die traditie kunnen volhouden", lacht woordvoerder Van Dorpe.

(Lees verder onder de foto)