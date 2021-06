"Nieuwe stap naar meer betaalbare kinderopvang": bijna 1.900 extra plaatsen mogen met inkomenstarief werken

Om dat mogelijk te maken, had de Vlaamse overheid deze regeerperiode 27 miljoen euro vrijgemaakt. Vanaf februari konden organisatoren voor kinderopvang daarvoor een aanvraag indienen. Nu zijn dus al 1.894 plaatsen toegewezen, waarvan 369 plaatsen in Antwerpen, 248 in Brussel (3 plaatsen niet toegekend), 137 in Gent en 1.140 in 131 andere steden en gemeenten.