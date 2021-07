Kleiduifclub uit Zelzate verliest vergunning: 350 schutters moeten andere locatie zoeken om te trainen

De gemeente hoopt dat Vlaanderen het hen wel mogelijk maakt om te blijven bestaan. "We kunnen niet anders beslissen want de hogere overheid laat zulke activiteiten enkel maar toe in een recreatiegebied", zegt schepen voor Sport, Luc Van Waesberghe (Vooruit). "Ik zal bij de bevoegde minister aandringen om een spoedprocedure op te starten zodat deze zone alsnog kan wijzigen naar een recreatiezone waar deze schietactiviteiten kunnen plaatsvinden."

Er zijn nog maar 5 clubs voor kleiduifschieten in België, en verschillende daarvan liggen in Wallonië. Die van Zelzate is de enige in West- en Oost-Vlaanderen. In afwachting van de vergunning moeten de leden van Zelzate al een jaar lang ver rijden om hun sport nog te kunnen beoefenen. "Leden zijn nu eigenlijk verplicht om al naar Antwerpen te rijden om nog te kunnen schieten", klinkt het nog bij De Craene.