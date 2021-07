Pluk&Snoeptuin Zwijndrecht raakt eieren niet kwijt: "De verkoop is volledig stilgevallen"

De eigenaar stoort zich vooral aan de media, zo vertelt hij bij Radio 2 Antwerpen: "De hele affaire is natuurlijk slecht voor onze verkoop. Ik erger me vooral aan de manier waarop alles uit de doeken wordt gedaan in de media. Dat geeft een vertekend beeld. Mensen trekken nu heel snel conclusies bij het horen van het woord Zwijndrecht. Bij ons is nog geen enkele vervuiling of besmetting gemeld. Er zijn stalen genomen. Die resultaten worden halverwege juli bekendgemaakt. Zodra we die hebben, zullen we onze leden laten weten hoe het verder moet. "