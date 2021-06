Politieman uit Lauwe tot priester gewijd: "Ik had schrik om het te zeggen"

Gisteren was een emotionele dag voor Dave Vannieuwenhuyse. Hij is in Torhout tot priester gewijd. Dave is 44, komt uit Lauwe en werkte lange tijd voor de politie in Kortrijk. Er was dan ook een hele delegatie motards op zijn wijding aanwezig.

Die steun van zijn ex-collega's was voor Dave een bijzondere opsteker. "Ik had destijds wel wat schrik om te zeggen dat ik priester zou worden. Motards: dat zijn toch een beetje de stoere mannen van de politie, die niet zo gauw hun emoties laten zien. Maar de collega's reageerden totaal niet verrast. Je hebt nog lang gewachte om het te zeggen, zeiden ze."

(Lees voort onder de foto)