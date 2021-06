Antwerps provinciegouverneur Berx: "Oosterweel niet volledig stilleggen, er wordt gewerkt met propere grond" 

Het verslag van die expertencommissie wordt midden juli verwacht. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding zal dan ook een goed beeld hebben van waar zich welke PFOS-concentratie bevindt en waar die grond ligt, zegt Berx nog. De provinciegouverneur verzekert ook dat vervuilde grond het terrein van de Oosterweelverbinding niet zal verlaten. "Niet via de lucht, niet via water en ook niet via grondverzet. En dat is van het grootste belang."



Berx voegt er nog aan toe dat ze er alle vertrouwen in heeft dat Lantis heel transparant over de werkzaamheden zal communiceren. "Alle resultaten van metingen zijn transparant na te lezen op de websites van Lantis en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het is allicht de meest nagekeken werf in heel Vlaanderen."

Eerder had ook Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) al gezegd dat de werken met niet-vervuilde grond gewoon doorgaan. En ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageerde afwijzend op het voorstel van Coens: "Het stilleggen van het grootste mobiliteits-, leefbaarheids-, klimaat- en gezondheidsproject van deze eeuw zou een dramatische vergissing zijn voor milieu en volksgezondheid, zoals ook toxicologen en actiegroepen beaamden."