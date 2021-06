Reuzenkomeet ontdekt in buitenste zonnestelsel die in 2031 het dichtst bij de zon zal komen

De beelden van DES van 2014 tot 2018 van het object toonden die typische coma niet. Binnen een dag nadat de beide astronomen hun ontdekking bekend hadden gemaakt via het Minor Planet Center, namen astronomen met het Las Cumbres Observatory echter nieuwe beelden van het object die toonden dat het in de laatste drie jaar wel een coma had gekregen: komeet Bernardinelli-Bernstein was officieel een komeet.

Zijn huidige tocht naar het binnenste van het zonnestelsel is begonnen op een afstand van meer dan 40.000 astronomische eenheden van de zon, met andere woorden meer dan 40.000 keer verder van de zon dan de aarde, een astronomische eenheid is immers de gemiddelde afstand tussen de aarde en de zon. Dat is zo'n 6 biljoen kilometer en ter vergelijking, het is zowat een zevende van de afstand tot de dichtsbijgelegen ster, en Pluto - een transneptunisch object, staat gemiddeld 39 astronomische eenheden van de zon.

Dat betekent dat komeet Bernardinelli-Bernstein afkomstig is uit de Oortwolk, een hypotetische gigantische wolk van miljarden objecten die in de vroege geschiedenis van het zonnestelsel uit het zonnestelsel zijn gegooid. De komeet zou het grootste object uit de Oortwolk kunnen zijn dat ooit ontdekt is, en hij is de eerste komeet in een baan naar het zonnestelsel die zo ver weg ontdekt is.

Momenteel staat de komeet al veel dichter bij de zon. Hij werd voor het eerst gezien door DES in 2014 op een afstand van 29 astronomische eenheden - 4 miljard kilometer of ruwweg de afstand tussen Neptunus en de zon - en in juni 2021 bevond hij zich op 20 astronomische eenheden van de zon - 3 miljard kilometer of de afstand tussen Uranus en de zon.

De baan van komeet Bernardinelli-Bernstein staat loodrecht op het vlak van het zonnestelsel en de komeet zal het perihelium bereiken - het dichtste punt bij de zon uit zijn baan - in 2031. Dan zal hij nog zo'n 11 astronomische eenheden van de zon verwijderd zijn, 1,6 miljard kilometer of iets meer dan de afstand van Saturnus tot de zon.

Ondanks de aanzienlijke grootte van de komeet voorspelt men momenteel dat hij enkel gezien zal kunnen worden met een grote amateur-telescoop, zelfs als hij op zijn helderste is.

"We hebben het voorrecht misschien de grootste komeet die ooit gezien werd, ontdekt te hebben - of toch minstens een grotere komeet dan om het even welke goed bestudeerd komeet - en we hebben hem vroeg genoeg ontdekt zodat mensen hem kunnen zien evolueren als hij dichterbij komt en opwarmt", zei Gary Bernstein. "Hij heeft het zonnestelsel niet meer bezocht in meer dan 3 miljoen jaar."

